 Кабмин утвердил компенсацию ОТГ за выполнение функций социальной защиты населения

Об этом заявила министр социальной политики Юлия Соколовская, передает БизнесЦензор.

"Новая команда Министерства сделала все, чтобы в законе о государственном бюджете Украины на 2020 год была впервые определена бюджетная программа для компенсации части затрат на осуществление действий по реализации государственных программ социальной защиты населения, на которую мы предусмотрели 150 млн грн. Минсоцполитики является их главным распорядителем. Правительством сегодня утвержден механизм использования этих бюджетных средств", – отметила Соколовская.

По словам министра, право на получение денежной компенсации имеют исполнительные органы объединенных территориальных общин, которые оказывают услуги по приему документов для назначения социальных пособий, льгот, субсидий, компенсаций, денежного обеспечения, услуг отдельным категориям населения, и осуществляют их передачу структурным подразделениям по вопросам социальной защиты населения в электронной форме с помощью программного комплекса "Интегрированная информационная система "Социальная община".

"Министерство социальной политики считает одним из приоритетов развитие услуг социального характера на уровне общин, постоянно работает над тем, чтобы приблизить социальные сервисы до людей, сделать их максимально простыми и удобными, повысить их качество. Наша цель, чтобы в перспективе административные услуги социального характера могли предоставляться в каждой ОТГ", – отметила Соколовская.

Напомним, 4 февраля состоялась презентация программного комплекса "Социальная община" и результатов моделирования сети фронт-офисов, которые приблизят социальные сервисы к жителям ОТГ. В течение 2019 года программу "Социальная община" тестировали в 40 пилотных ОТГ в 19 областях

Электронные копии документов, принятые через "Социальную общину", будут сразу попадать в управление социальной защиты населения, что сократит время принятия решения почти вдвое. Через программный комплекс жители общин смогут оформить 67 услуг, в частности, самые популярные среди населения – жилищные субсидии, льготы, пособия и выплаты и тому подобное.

По состоянию на 26 февраля 2020 года уже 91 ОТГ успешно присоединились к программного комплекса "Социальная община".