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Все про:нефть (2707) цены (1251) Brent (1164)

 Цены на нефть упали ниже $50 за баррель из-за распространения нового вирса

Цены на американскую легкую нефть WTI опустились ниже $50 за баррель – до минимума с января 2019 года – после того как США предупредили о неизбежности пандемии, а страны Азии, Европы и Ближнего Востока сообщили о сотнях новых случаев заражения коронавирусом.

Фьючерсы на нефть марки Brent днем в среду снизились на 2% – до $53,85, а на WTI – на 1,52% до $49,14 за баррель, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Рынок надеется, что ОПЕК и партнеры договорятся об усилении сокращения добычи нефти во время встречи в Вене 5-6 марта.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман сообщил во вторник, что уверен, что группа ОПЕК+ будет ответственно реагировать на распространение коронавируса.

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Как отмечает агентство, страхи о пандемии усилились, в то время как власти пытаются предотвратить дальнейшее распространение коронавируса, который выявлен уже примерно в 30 странах.

Однако глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что внезапный рост числа случаев заражения новым коронавирусом в Италии, Иране и Южной Корее "вызывает сильное беспокойство", но вирус все еще можно сдержать, а его вспышка не является пандемией.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3178043
 
 
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