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 Совет Нацбанка рекомендовал снизить зависимость поступлений госбюджета от курса гривни

Совет Национального банка Украины (НБУ) на заседании 25 февраля рекомендовал Кабинету министров рассмотреть возможность разработки действенных мер для снижения зависимости поступлений в госбюджет от колебаний обменного курса.

Как передает БизнесЦензор, об этом глава совета НБУ Богдан Данилишин сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

Кроме того, Совет НБУ рекомендовал правительству принять меры "для устранения структурных деформаций на внутреннем финансовом рынке, связанных с доминированием заимствований государства".

"Доходность по государственным ценным бумагам в значительной степени обуславливалась потребностями правительства в рефинансировании и возможностями его доступа к внешним рынкам", – констатирует совет НБУ.

Как сообщалось, по данным Счетной палаты, из-за более крепкого, чем ожидалось, курса гривни, недопоступления в государственный бюджет только в январе 2020 года составили 2,3 млрд гривен.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3178037
 
 
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