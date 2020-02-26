 Совет Нацбанка рекомендовал снизить зависимость поступлений госбюджета от курса гривни

Как передает БизнесЦензор, об этом глава совета НБУ Богдан Данилишин сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

Кроме того, Совет НБУ рекомендовал правительству принять меры "для устранения структурных деформаций на внутреннем финансовом рынке, связанных с доминированием заимствований государства".

"Доходность по государственным ценным бумагам в значительной степени обуславливалась потребностями правительства в рефинансировании и возможностями его доступа к внешним рынкам", – констатирует совет НБУ.

Как сообщалось, по данным Счетной палаты, из-за более крепкого, чем ожидалось, курса гривни, недопоступления в государственный бюджет только в январе 2020 года составили 2,3 млрд гривен.