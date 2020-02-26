 Кабмин ввел социальные стипендии для студентов на линии соприкосновения

Об этом сообщила министр социальной политики Юлия Соколовская, передает БизнесЦензор.

По словам Соколовской, постановление Кабинета министров Украины также регулирует вопрос о:

продолжении выплаты уже назначенной социальной стипендии детям участников Революции Достоинства, участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны, родители которых умерли;

порядке выплаты социальной стипендии студентам первого курса и студентам, имеющим академическую задолженность.

"Принятие акта позволит привести в соответствие с нормами действующего законодательства порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для выплаты социальных стипендий, а также усовершенствовать порядок выплаты социальных стипендий ", – пояснила министр.

Социальная стипендия выплачивается:

детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки;

лицам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы;

шахтерам и их детям;

участникам Революции Достоинства, участникам боевых действий, лицам с инвалидностью вследствие войны и их детям;

детям с инвалидностью и лицам с инвалидностью I-III группы;

детям, зарегистрированным как внутренне перемещенные лица;

лицам, которым назначены социальные стипендии Верховной Рады Украины для студентов высших учебных заведений из числа детей-сирот и детей из малообеспеченных семей;

лицам, получающим помощь в соответствии с законом Украины "О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям".

Размер социальной стипендии составляет: