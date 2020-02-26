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 Кабмин ввел социальные стипендии для студентов на линии соприкосновения

Правительство на заседании 26 февраля 2020 года приняло решение о введении выплаты социальных стипендий студентам учреждений профессионального образования и студентам из числа детей, проживающих в населенных пунктах на линии соприкосновения.

Об этом сообщила министр социальной политики Юлия Соколовская, передает БизнесЦензор.

По словам Соколовской, постановление Кабинета министров Украины также регулирует вопрос о:

  • продолжении выплаты уже назначенной социальной стипендии детям участников Революции Достоинства, участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны, родители которых умерли;
  • порядке выплаты социальной стипендии студентам первого курса и студентам, имеющим академическую задолженность.

"Принятие акта позволит привести в соответствие с нормами действующего законодательства порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для выплаты социальных стипендий, а также усовершенствовать порядок выплаты социальных стипендий ", – пояснила министр.

Социальная стипендия выплачивается:

  • детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки;
  • лицам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы;
  • шахтерам и их детям;
  • участникам Революции Достоинства, участникам боевых действий, лицам с инвалидностью вследствие войны и их детям;
  • детям с инвалидностью и лицам с инвалидностью I-III группы;
  • детям, зарегистрированным как внутренне перемещенные лица;
  • лицам, которым назначены социальные стипендии Верховной Рады Украины для студентов высших учебных заведений из числа детей-сирот и детей из малообеспеченных семей;
  • лицам, получающим помощь в соответствии с законом Украины "О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям".

Размер социальной стипендии составляет:

  • для студентов учреждений профессионального предвысшего образования - 890 грн;
  • для студентов высших учебных заведений -1 180 грн;
  • для студентов учреждений профессионального предвысшего и высшего образования из числа детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, - 2 360 грн.
Источник: https://biz.censor.net.ua/n3178036
 
 
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