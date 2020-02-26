 Милованов представил программу поддержки промышленности на 2021-2023 годы

Как передает БизнесЦензор, об этом глава министерства Тимофей Милованов сообщил на брифинге.

"Общую сумму мы подали в Бюджетную декларацию на 2021-2023 годы на общую сумму 77 млрд грн. Это довольно большая сумма денег", – сообщил министр.

Милованов отметил, что бюджетную поддержку аграриев планируется увеличить с 4 млрд грн в этом году до суммарно более 40 млрд грн в последующие три года.

"В сельском хозяйстве финансовая поддержка сельхоз товаропроизводителей в этом году 4 млрд грн, на следующие три года мы просим по 13,64 млрд грн. Это с учетом запуска рынка земли, как мы и обещали, мы будет увеличивать поддержку", – подчеркнул Милованов.

Министр также сообщил, что финансирование Фонда частичного гарантирования кредитов для приобретения земли предложено увеличить с 240 млн грн в текущем году до 1,04 млрд в последующих.

"Дополнительно с 2021 года мы будет выдавать кредиты фермерским хозяйствам или компенсировать ставку и там мы просим пока что 500 миллионов на каждый год", – уточнил Милованов.

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Министр добавил, что также предложено предусмотреть с Бюджетной декларации на 2021-2023 годы господдержку экспорта и промышленности.

Так, на поддержку и продвижение экспорта планируется направить в 2021 году 105 млн грн, увеличив эту сумму до 126 млн и 179 млн грн в последующие два года.

"Экспортно-кредитное агентство – мы добавляем по 2 млрд грн каждый год в уставный капитал и компенсация процентов на кредиты экспортерам – также по 2 млрд грн. Это позволит повысить экспортный потенциал", – сказал Милованов.

Министр добавил, что также планируется несколько программ поддержки промышленности.

В частности, на развитие авиастроения и высокотехнологичных отраслей планируется выделить в 2021-2023 году 3 млрд, 6,6 млрд, 7,6 млрд грн соответственно.

На компенсации по кредитам на приобретение производственного оборудования планируется выделить по 2 млрд грн в каждый из трех годов.

Софинансирование из госбюджета проектов смарт-специализации регионов предусмотрено в сумме 1,5 млрд, 2,2 млрд и 3 млрд грн соответственно.

"Создание фонда энергоэффективности в промышленности – то есть поддержка модернизации промышленности через улучшение технологий в энергетике – 0,5 млрд, 1 млрд ,1,5 млрд грн", – добавил Милованок.

По словам министра, эти предложения еще могут обсуждаться с представителями отраслей экономики, международными партнерами и гражданами.

"Цифры будут схожими, если бюджет сможет это себе позволить, а конкретные программы могут немного меняться", – отметил глава Минэкономики.