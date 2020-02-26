 Налоговая обнаружила нарушения во время половины проведенных проверок

Об этом говорится в сообщении ГНС, передает БизнесЦензор.

Как следствие, налоговая доначислила нарушителям к уплате 74 млн грн налога на доходы физических лиц, свыше 23 млн грн единого взноса и около 5 млн грн военного сбора.

В январе по результатам действий налогового контроля было выявлено около 900 наемных лиц, труд которых использовался работодателем без надлежащего оформления трудовых отношений.

В то же время в январе работодатели дополнительно заключили почти 19,5 тыс. трудовых соглашений с наемными работниками.

Кроме того, в течение января 2020 года по результатам других принятых мер зарегистрировали собственное дело около 2 700 граждан, которые до этого осуществляли предпринимательскую деятельность без надлежащего оформления. Таким образом, бюджеты разных уровней дополнительно получили 18,3 млн грн налога и сборов и 19,9 млн грн единого взноса.

"Мы наблюдаем резкий рост сообщений о принятии на работу, то есть заключенных трудовых контрактов. Причем, как показывает первая декада февраля, хорошая динамика сохраняется и в дальнейшем. Качественная разъяснительная кампания дает результат, которого невозможно достичь только силовыми и административными методами", – заявил председатель ГНС Сергей Верланов.