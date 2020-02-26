 Кабмин распределил 5,2 миллиарда на проекты развития в регионах

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Алексей Гончарук сообщил на своем канале в Telegram.

"Утвердили на правительстве перечень программ и проектов, которые будут финансироваться за счет государственного фонда регионального развития. Речь идет о 402 проектах, из них 206 – объекты программы "Большое строительство", – сообщил премьер.

Гончарук уточнил, что речь идет о 5,2 млрд грн ГФРР с 7,5 млрд грн, предусмотренных госбюджетом на 2020 год.

Премьер добавил, что Кабмин также утвердил порядок использования средств на строительство и реконструкцию моста в Запорожье, трассы Одесса - Мелитополь - Новоазовск на участке "Одесса - Николаев - Херсон", а также трассы Киев - Сумы - Харьков в пределах Черниговской и Сумской областей.

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Как сообщалось, ранее Министерство развития общин и территорий запустило новую онлайн платформу Государственного фонда регионального развития.

При этом программы и проекты, реализуемые за счет ГФРР в 2020 году, а также дополнительные конкурсные отборы на этот год будут оставаться на старой платформе.

Напомним, госбюджетом на 2020 год предусмотрено 7,5 млрд грн на проекты Государственного фонда регионального развития.