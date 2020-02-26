 Чистая прибыль "Укртелекома" за 2019 год ожидается на уровне 500 миллионов

Об этом сообщил генеральный директор компании Юрий Курмаз на пресс-конференции в Киеве 26 февраля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам Курмаза, прибыль ожидается на уровне прошлого года - порядка 0,5 млрд грн, однако этот показатель будет озвучен только после завершения финансового аудита компании.

При этом показатель EBITDA вырос на 9,4% - до 1,766 млн грн, маржа EBITDA - на 2,8 процентных пункта, до 27,8% по сравнению с 2018 годом.

Капитальные инвестиции компании выросли на 14,6% - до 692 млн грн.

В общем количестве доходов доход от телекомуслуг составил 5,288 млрд грн (сокращение на 4,1% к 2018 году), при этом продолжают расти общие доходы от предоставления доступа к интернету и услуг передачи данных - на 6,2% до 1,949 млрд грн, тогда как доходы от телефонии продолжают сокращаться - на 9,1%, до 2,56 млрд грн.

"Укртелеком" в 2019 году обслуживал 2,3 млн абонентов фиксированной связи, 1,04 млн абонентов услуги доступа к интернету и 78 тыс. абонентов телевидения в В2С-сегменте. Доходы в этом сегменте от телефонии сократились на 10,9% - до 1,865 млрд грн, доходы от услуги предоставления доступа к интернету выросли на 6,2% - до 1,372 млрд грн.

В В2В сегменте по итогам 2019 года оператор обслуживает 790 тыс. абонентов фиксированной телефонии со средним ARPU 70 грн без ПДВ (68 грн в 2018 году), 150 тыс. абонентов услуги доступа к интернету со средним ARPU 198 грн (175 грн в 2018 году).

Кроме того, "Укртелеком" предоставляет 20,2 тыс. линий облачной АТС, 5,8 тыс. юнитов датацентра, обслуживает 1,3 тыс. экранов бизнес-телевидения.

Доход в В2В сегменте от телефонии за указанный период снизился на 3,6% - до 694 млн грн, от услуги предоставления доступа к интернету выросли на 7,6% - до370 млн грн, от передачи данных - на 4,8%, до 184 млн грн.

Как отметил Курмаз, в целом в 2019 году на 10 процентных пунктов увеличилось количество подключения к интернету через современные технологии. К концу года оператор обеспечил интернет-доступ в 2,42 тыс. населенных пунктов Украины (рост сети в количестве н.п. на 7%).

По словам Курмаза, в 2019 году компания ускоренными темпами обеспечивала оптической инфраструктурой социальные объекты. Так, за 2019 года компания подключила 550 медицинских и образовательных учреждений к оптическому интернету. Также было подключено более 150 объединенных территориальных общин и почти 400 бизнес-объектов.

Доходы компании от коммерческой аренды в 2019 году выросли на 34% - до 291 млн грн, от технологической аренды - сократились до 138 млн грн (143 млн грн в 2018 году).

Доходы от реализации технологического лома в части реализации лома кабеля сократились на 4,7% до 266 млн грн, от реализации устаревшего оборудования на 57% - до 237 млн грн.

Курмаз также отметил возросшую дебиторскую задолженность государства перед оператором за предоставление услуг льготным категориям населения.

"Задолженность за осуществление этих услуг на сегодняшний день составляет порядка 134 млн грн. Как обычно в лидерах по задолженности Киев и Киевская область", - сказал он.

Так, общая задолженность Киева перед "Укртелекомом" за предоставление услуг льготникам по итогам 2019 года составила 32 млн грн, задолженность Киевской области - 24 млн грн, Житомирской - 17 млн грн.

В 2019 году платежи и сборы в бюджеты всех уровней, осуществленные оператором, составили 1,8 млрд грн.

В целом в 2019 году компания построила почти 4 тыс. км оптических линий связи.

Как сообщалось, "Укртелеком" завершил 2018 год с чистой прибылью 474 млн грн, что на 45,1% меньше, чем по итогам 2017 года (864 млн грн). Чистый доход оператора за 2018 год сократился на 2,3% - до 6,449 млрд грн. Показатель EBITDA компании в 2018 году также снизился - на 12%, до 1,618 млн грн, маржа EBITDA - на 2,7 процентных пункта, до 25,1%.

"Укртелеком" - крупнейший оператор фиксированной связи в Украине.

Является единственным учредителем и участником ООО "ТриМоб" - мобильного оператора стандарта 3G/UMTS.