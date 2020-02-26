 Гончарук поручил сменить руководство подразделений налоговой милиции

Как передает БизнесЦензор, об этом глава правительства заявил на брифинге в Кабмине.

По словам премьера, накануне он провел встречу с новым главой ГФС, в подчинении которой остается налоговая милиция.

"Мы договорились, что в ближайшие недели абсолютно все руководители областных региональных подразделений ГФС будут заменены для борьбы с "тенью", – сказал Гончарук.

Премьер также сообщил, что готовится ряд мероприятий для противодействию "обналичиванию денег", пообещав рассказать об их содержании позднее.

Читайте также: Глава налоговой милиции времен Януковича смог сохранить бизнес и элитную недвижимость в Киеве. ВИДЕО

Как сообщалось, Кабмин 12 февраля назначил временно исполняющим обязанности председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Сергея Солодченко вместо Дениса Гутенко.

Напомним, в сентябре 2019 года Кабинет министров продлил полномочия налоговой милиции Государственной фискальной службы до создания нового Бюро финансовых расследований. После создания и запуска Налоговой и Таможенной служб в подчинении ГФС остается именно налоговая милиция.