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 Власть, Регуляторная политика, Недвижимость
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Все про:Кабмин (3933) Госархстройинспекция (30) Гончарук_Алексей (259)

 Гончарук анонсировал ликвидацию Строительной инспекции

Кабинет министров готов полностью перезапустить Государственную архитектурно-строительную инспекцию (ГАСИ), сейчас продолжается обсуждение технических решений этого процесса.

Как передает БизнесЦензор, об этом на брифинге заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Сейчас эта идея активно очень обсуждается, потому что ГАСИ, к сожалению, и вообще строительная сфера – одна из наиболее коррумпированных… Это тот случай, когда, возможно, иногда действительно проще уволить всех и перенабрать новых честных людей", – сказал Гончарук.

Премьер уточнил, что на сегодняшнем заседании правительства этот вопрос не обсуждался, но готовится к рассмотрению в ближайшее время.

"Это связано с определенными организационными сложностями. Поэтому я скажу так: мы на финальном этапе принятия этого решения. Вероятно, что это так и будет. Сегодня на правительства мы это не обсуждали, потому что дискуссия еще продолжается, еще пакет документов для этого готовится", – заявил Гончарук.

Глава правительства добавил, что обсуждается несколько технических вариантов такого решения и он будет готов уточнить подробности после его принятия.

"Много организационных вопросов и мы не хотим принимать легковесные решения для того, чтобы не создавать дискомфорт на рынке", – добавил премьер.

Напомним, Кабмин в декабре 2019 года назначил первым заместителем и и.о. главы Государственной архитектурно-строительной инспекции юриста Елену Костенко, которая до этого занимала должность начальника Управления по вопросам государственного имущества и предприятий Министерства образования и науки Украины.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3178011
 
 
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прально, она и на йух не нужна - им бабки забашляешь и можно строить
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Идиот! И так строят как попало, а теперь дома сами будут падать.
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Це рішення в інтересах забудовників. Тепер будуть будувати як завгодно. Потім будинки будуть розвалюватись. В усі цивілізованих країнах подібні інспекції існують.
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Краще мулярам і штукатурам ті гроші дати , щоб не втікали з країни . Бо з тої інспекції толку нуль . Нема чого дармоїдів годувати .
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уволить и перенабрать????? 73% уже сделали это вместе. ЗЕ уволил ВР и перенабрал. кабмин, перенабрали И ЧТО? большая черная африканская жоппппа
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