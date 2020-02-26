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Все про:Иран (308) Россия (4406) санкции (1345) США (2576) РЖД (2)

 РЖД выйдет из проекта в Иране стоимостью 1,2 миллиарда евро из-за санкций США

Группа "Российские железные дороги" планирует выйти из проекта в Иране по электрификации железнодорожной линии стоимостью 1,2 млрд евро из-за риска попасть под санкции США.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на проспект к евробондам РЖД, которые российская монополия планирует разместить в ближайшее время, передает БизнесЦензор.

"10 января Соединенные Штаты расширили санкции (до возможности их применения, – ред.) в отношении лиц, участвующих в крупных сделках, связанных со строительством, добычей полезных ископаемых, обрабатывающей и текстильной промышленностью в иранской экономике. Группа предпринимает шаги по выходу из проекта", – сказано в проспекте эмиссии.

В 2017 году структура РЖД – ООО "РЖД Интернешнл" – подписала с "Железными дорогами Ирана" договор на электрификацию участка Гармсар - Инче Бурун и поставку российской техники и материалов.

Стоимость проекта оценивается в 1,2 млрд евро. Проект включает электрификацию железнодорожной линии протяженностью 495 км, а также подходов к портам Амир-Абад и Торкеман и городу Горган. Он призван значительно увеличить пропускную способность линии и повысить максимальную скорость поездов на отдельных участках.

В РЖД отмечали, что на 85% проект будет финансироваться за счет экспортного кредита РФ, а остальные средства поступят от железных дорог Ирана.

Компания ожидала, что работа над проектом начнется в середине 2019 года и продлится примерно 4 года. Для укрепления деловых отношений с Иранскими железными дорогами в 2016 году "Российские железные дороги" открыли представительство в Тегеране.

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Как сообщалось, 10 января США в ответ на ракетный удар по американским военным базам ввели против Ирана секторальные санкции, которые затрагивают добывающий сектор экономики, строительство, производство металла и текстиля.

Под ограничения попали 17 компаний из металлургического и горнодобывающего сектора, а также несколько структур, зарегистрированных в Китае и на Сейшельских островах.

В частности, под санкции попала китайская компания Pamchel Trading Beijing Co. Ltd, зарегистрированная в Пекине, оманская Reputable Trading Source LLC, которая занимается экспортом иранской металлургической продукции и импортом оборудования.

Помимо сталелитейных предприятий под действие ограничений попала Iran Aluminum Company - крупнейший производитель алюминия в Иране и National Iranian Copper Industries - лидер производства меди на всем Ближнем Востоке.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3178008
 
 
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