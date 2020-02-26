 Гончарук прокомментировал слухи о своей отставке

Как передает БизнесЦензор, об этом глава правительства заявил на брифинге в Кабмине.

"Для меня привычно уже появление подобно информации в СМИ. Никаких заявлений я не писал, с президентом соответствующих тем не обсуждал", – сказал премьер.

При этом Гончарук подтвердил, что лично встречался с предпринимателем Сергеем Тигипко, которого СМИ называют одним из возможным кандидатов на должность премьер-министра.

"Господина Сергея Тигипко я видел, я с ним встречался, как и со многими другими, на самом деле. Я за последний месяц посмотрел около 20 лиц. Нам, действительно, нужно усиление советниками, возможно на какую-то должность в правительстве, людьми, которые очень хорошо понимают, что такое промышленность", – добавил Гончарук.

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Как сообщалось, ранее отвечая на вопрос журналиста правда ли, он ведет переговоры с Тигипко относительно должности для него в правительстве, президент Владимир Зеленский сказал: "Я действительно со многими людьми сейчас веду собеседования. И с господином Тигипко я также встречался. Это правда".

Ранее в СМИ появиллась информация, о том что президент Владимир Зеленский рассматривает возможность назначения нового премьер-министра.