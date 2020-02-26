 Кабмин сменил близкого к Коломойскому главу "Центрэнерго"

Как передает БизнесЦензор, об этом на брифинге заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Сегодня мы приняли решение о замене менеджмента на компании "Центрэнерго" и на трех облэнерго, которые фактически являются государственными компаниями", – сказал Гончарук.

Подробную информацию об этих лицах премьер пообещал обнародовать позднее.

Это сделано фактически для того, чтобы ускорить подготовку этих предприятий к приватизации. Это решение главы Фонда государственного имущества", – отметил Гончарук.

Глава правительства добавил, что на "Центрэнерго" сейчас проходит аудит, результаты которого будут обнародованы в течении нескольких недель.

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Как сообщалось, в сентябре Кабинет министров согласовал назначение врио генерального директора ПАО "Центрэнерго" Владимира Потапенко.

После смены менеджмента энергокомпания начала заключать прямые договора на поставку электроэнегрии с предприятиями группы "Приват". Кроме того, после смены руководителя "Центрэнерго" подписало договор на поставку угля с ООО "Нафта Форс", учредитель и директор которой, по данным СМИ, имеет непосредственное отношение к деятельности группы "Приват".

Ранее СМИ сообщали, что государственная "Центрэнерго" перешла под контроль людей, близких к лидеру группы "Приват" Игорю Коломойскому. Сам же Коломойский эту информацию отрицал, однако в интервью Цензор.НЕТ назвал новое руководство компании "профессиональными и понятными людьми", признав, что консультирует Потапенко.

Dragon Capital избавилась от акций "Центрэнерго" после передачи контроля Игорю Коломойскому.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Як Коломойський використовує "Центренерго"

Напомним, "Центрэнерго" эксплуатирует 23 блока (18 – пылеугольные и 5 - газомазутные) на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7690 МВт. Государству принадлежит 78,3% акций общества.