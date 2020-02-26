 РФ незаконно добыла 10 миллиардов кубометров украинского газа, – "Черноморнефтегаз"

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"За эти годы, с 2014-го по 2019-й, Российская Федерация добыла с месторождений, которые принадлежат Украине, 10,4 млрд куб. м. Мы наблюдаем падение добычи с 2 млрд куб. м в 2014 году до 1,5 млрд куб. в 2019 году", – сказала Нежнова.

"Им мешают международные санкции. Они не могут обслуживать буровые, не могут пользоваться вертолетами, которые там есть для доставки вахты", – отметили она.

Как сообщалось, после аннексии Россией Крыма в 2014 году подконтрольные России власти аннексированного полуострова при поддержке российских военных захватили имущество АО "Черноморнефтегаз", которое в 2013 году добыло 2,4 млрд куб. м газа. Год спустя добыча на захваченных месторождениях сократилась до 2 млрд куб. м, в 2015 году – до 1,84 млрд куб. м, в 2016 году – до 1,64 млрд куб. м

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" привлек компанию Covington&Burling LLP (США) к защите своих интересов в рамках тяжбы по утраченным крымским шельфовым активам, и в феврале 2016 года вручил РФ официальное письменное уведомление об инвестиционном споре в рамках двустороннего соглашения о взаимной защите инвестиций между странами.

В сентябре 2017 года "Нафтогаз Украины" сообщила о подаче совместно с шестью дочерними компаниями в сформированный при Постоянной палате Третейского Суда в Гааге трибунал исковое заявление о возмещении убытков, причиненных незаконным захватом РФ активов группы в АР Крым. В феврале 2019 года, Трибунал при Постоянной палате подтвердил вину России в утрате НАК "Нафтогаз Украины" своих активов в Крыму.

В феврале 2020 года группа "Нафтогаз" в рамках арбитражного производства в Гааге подала уточненную оценку компенсации убытков в размере примерно $8 млрд.