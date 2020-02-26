 Суд разрешил вывести выплаченные столичным метрополитеном бывшей фирме Фукса 1,7 миллиарда

Согласно материалам суда, на соответствующий счет поступали лизинговые платежи коммунального предприятия "Киевский метрополитен" за приобретенные в 2009 году вагоны, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

Как сообщалось, в июле 2019 года Подольский райсуд Киева рядом своих постановлений по ходатайству Киевской местной прокуратуры №7 в рамках указанного уголовного производства также арестовал средства коммунального предприятия "Киевский метрополитен" в шести банках.

При этом суд подчеркнул, что запрещает "Киевскому метрополитену" перечислять средства с этих счетов для ООО "Австро-Венгерская Лизинговая Компания".

Согласно материалам суда, в ходе расследования прокуратура и полиция пришли к выводу, что в 2017-2018 годах КП "Киевский метрополитен" необоснованно перечислило для ООО "Укррослизинг" 304,5 млн грн в качестве погашение вознаграждения, комиссии, штрафов и корректирующего коэффициента по лизинговому договору 2009 года (по которыму столичное метро получило 100 вагонов).

"При этом, сумма денежных средств, которые подлежат дальнейшему безосновательному взысканию с КП "Киевский метрополитен" в пользу ООО "Укррослизинг" на 15 июля составляет 629,33 млн грн", – говорилось в судебных материалах.

Напомним, в декабре 2018 года "Киевский метрополитен" перечислил для ООО "Укррослизинг" (ООО "Австро-Венгерская Лизинговая Компания") 478 млн грн на основании мирового соглашения от 20 ноября 2018 года.

Согласно судебным материалам и текстом соответствующего мирового соглашения, на дату подписания сумма задолженности КП "Киевский метрополитен" перед ООО "Австро-Венгерская Лизинговая Компания" составила 1,65 млрд грн. При этом должник обязался погасить весь долг в последующие сроки: 656 млн грн – до 31 декабря 2018 года и 994 млн грн – до 31 декабря 2019 года.

Читайте также: Фукс хочет отсудить у киевского метро еще 526 миллионов

Напомним, в 2009 году КП "Киевский метрополитен" подписал при одобрении киевской власти договор на поставку 100 вагонов метро с компанией-победителем тендера "Укррослизинг".

Учредителем "Укррослизинга" была кипрская фирма, близкая к соратнику Виктора Януковича, бывшему народному депутату от "Партии регионов" Юрию Иванющенко. В 2010 году в составе бенефициаров появилась также компания, подконтрольная российскому "Внешэкономбанку".

Позже собственником "Укррослизинга" стал бизнесмен Павел Фукс, который выкупил компанию в конце 2017 - в начале 2018 года. Сам Фукс заявил, что позже в 2018 году продал компанию. Согласно данным госреестра, в настоящее время конечным бенефициаром является гражданин Австрии Уве Кристиан Эшнер.

Согласно данным из открытых источников, Уве Эшнер является управляющим директором австрийской фирмы FIS Capital GmbH. По данным на ее сайте, FIS Capital cпециализируется на портфельных инвестициях, бизнес-консультировании, и создании "семейных офисов", осуществляет посредничество при поиске инвесторов, а также защиту от вмешательства и несанкционированного доступа третьих сторон.

В 2016-2017 годах суды вынесли решения, согласно которым КП "Киевский метрополитен" было обязано погасить задолженность перед ООО "Укррослизинг" в размере 1,97 млрд грн по договору лизинга, согласно которому фирма в 2009 году передала метрополитену в пользование 40 главных и 60 промежуточных вагонов. Из них меньше половины – плата за сами вагоны метро, а более миллиарда гривен – коэффициент корректировки, возникший из-за изменения валютного курса.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Скільки пасажир київського метрополітену має заплатити Фуксу