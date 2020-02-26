 Против главы правления "Приватбанка" открыли 6 уголовных расследований

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как отметил Крумханзл в интервью Financial Times, против руководства ПриватБанка ведется "гибридная война", в которой судебная система страны является одним из инструментов.

"Общеизвестно, что судебная система Украины коррумпирована и часто используется для ведения деловой вендетты", – говорится в публикации.

Ранее Печерский райсуд Киева открыл производство по иску этой же организации об "обжаловании бездействия наблюдательного совета" и об обязательстве уволить председателя правления Петра Крумханзля путем расторжения заключенного с ним трудового договора.

Также Печерский райсуд Киева открыл производство по иску организации ко всем девяти членов наблюдательного совета "ПриватБанка" о признании трудовых контрактов недействительными.

Кроме этого, Окружной админсуд Киева 13 февраля открыл производство по иску так называемой "Первичной профсоюзной организации сотрудников Приватбанка", которая требует от Национального банка Украины уволить главу правления "Приватбанка" Петра Крумханзля.

Согласно реестру юрлиц, "Первичная профсоюзная организация сотрудников головного офиса АО КБ "Приватбанк" была зарегистрирована в июне 2019 года, в августе из ее названия убрали причастность членов к главному офису "Приватбанка".

Главой организации указан Максим Викторович Шевченко. Человек с таким же ФИО известен как работник "Приватбанка" с 2002 года, в последнее время занимался взысканием долгов.

Наблюдательный совет "Приватбанка" возглавляет Шэрон Искья – в прошлом советник Казначейства США и эксперт-консультант МВФ. Среди независимых членов наблюдательного совета национализированного банка – Надир Шейх, Эран Кляйн, Себастиан Шьонайх-Каролат, Ольга Томаш, Роман Сульжик.

Представителем государства по квоте президента в наблюдательном совете "Приватбанка" является Юлия Мецгер, по квоте Кабмина – Артем Шевалев, по квоте Верховной Рады – Сергей Алексеенко.

Ранее правление Национального банка Украины обвинило бывшего владельца национализированного "Приватбанка" Игоря Коломойского в давлении на НБУ.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение Нацбанка и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Согласно данным Нацбанка Украины, "Приватбанк" на 1 октября 2019 года по размеру общих активов (525,75 млрд грн) занимал 1 место среди 76 банков.