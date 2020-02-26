 Против главы правления "Приватбанка" открыли 6 уголовных расследований

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
Как отметил Крумханзл в интервью Financial Times, против руководства ПриватБанка ведется "гибридная война", в которой судебная система страны является одним из инструментов.
"Общеизвестно, что судебная система Украины коррумпирована и часто используется для ведения деловой вендетты", – говорится в публикации.
Ранее Печерский райсуд Киева открыл производство по иску этой же организации об "обжаловании бездействия наблюдательного совета" и об обязательстве уволить председателя правления Петра Крумханзля путем расторжения заключенного с ним трудового договора.
Также Печерский райсуд Киева открыл производство по иску организации ко всем девяти членов наблюдательного совета "ПриватБанка" о признании трудовых контрактов недействительными.
Кроме этого, Окружной админсуд Киева 13 февраля открыл производство по иску так называемой "Первичной профсоюзной организации сотрудников Приватбанка", которая требует от Национального банка Украины уволить главу правления "Приватбанка" Петра Крумханзля.
Согласно реестру юрлиц, "Первичная профсоюзная организация сотрудников головного офиса АО КБ "Приватбанк" была зарегистрирована в июне 2019 года, в августе из ее названия убрали причастность членов к главному офису "Приватбанка".
Главой организации указан Максим Викторович Шевченко. Человек с таким же ФИО известен как работник "Приватбанка" с 2002 года, в последнее время занимался взысканием долгов.
Наблюдательный совет "Приватбанка" возглавляет Шэрон Искья – в прошлом советник Казначейства США и эксперт-консультант МВФ. Среди независимых членов наблюдательного совета национализированного банка – Надир Шейх, Эран Кляйн, Себастиан Шьонайх-Каролат, Ольга Томаш, Роман Сульжик.
Представителем государства по квоте президента в наблюдательном совете "Приватбанка" является Юлия Мецгер, по квоте Кабмина – Артем Шевалев, по квоте Верховной Рады – Сергей Алексеенко.
Ранее правление Национального банка Украины обвинило бывшего владельца национализированного "Приватбанка" Игоря Коломойского в давлении на НБУ.
Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение Нацбанка и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.
Согласно данным Нацбанка Украины, "Приватбанк" на 1 октября 2019 года по размеру общих активов (525,75 млрд грн) занимал 1 место среди 76 банков.
В том числе и здесь: история с "Антиколомойским" законом решена в пользу Бени,
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Приватный вопрос. Как властям удалось протащить на стол переговоров с МВФ альтернативную версию анти-Коломойского закона
Как стало известно НВ Бизнес, украинские власти почти уговорили МВФ согласиться на «компромиссный» вариант анти-Коломойского закона. Речь о невозврате бывшим собственникам выведенных с рынка банков
... по информации НВ Бизнес, в воскресенье 23 февраля, вечером, с командой МВФ была достигнута договоренность о принятии компромиссного варианта этого законопроекта.
Коломойский заявлял, что хочет $2 млрд компенсации за национализированный ПриватБанк. Новый вариант проекта закона, где нет конкретных критериев того, как определяется размер денежного возмещения, может позволить олигарху получить желаемую сумму через все те же украинские суды в случае отмены национализации ПриватБанка. А при принятии первого варианта законопроекта в таком случае, кроме того, что нужно доказать самому, что убыток был нанесен также необходимо международное аудиторское подтверждение суммы ущерба.
В любом случае, при принятии первой или второй версии проекта закона, после отмены национализации Привата, суды между государством и Коломойским уже обретут другой предмет спора - определение размера и выплаты, в частности, бывшим владельцам компенсации за ПриватБанк.
Источник знакомый с ходом переговоров с МВФ, объясняет, что право на компенсацию, в случает потери права собственности на имущество, прописано в Конституции Украины, поэтому сегодняшняя власть смогла договориться с МВФ, ссылаясь на то, что размер убытка и его возмещение уже должен определять суд. «Но главный вопрос в том, кто и как будет определять размер убытка. Какие это будут аудиторские компании? В зависимости от этого будет понятно в чью пользу будет принят закон», - сказал собеседник.
Обоснование позиции против второй версии проекта закона 2571 очень простое - по данным агентства Kroll бывшие собственники вывели из банка до его национализации $5,5 млрд. Отметим, что будущая программа МВФ для Украины, подписание которой зависит от принятия закона 2571, предусматривает выделения аналогичной суммы.
Кроме того, подтвержденная аудиторами сумма долга связанных с бывшими собственниками ПриватБанка лиц составляет 213 млрд грн ($8,7 млрд по текущему курсу НБУ 24.48 грн/$). Сейчас против Коломойского и Боголюбова юристами ПриватБанка поданы иски в зарубежных юрисдикциях с обвинениями в мошенничестве и отмывании грязных денег, с денежным требованиями на общую сумму почти в $4,5 млрд.
После принятия альтернативного варианта может возникнуть ситуация, когда суды в иностранной юрисдикции принимают решение в пользу государства Украина по взысканию долгов с бывших собственников ПриватБанка, а суды в самой Украине наоборот в пользу Коломойского и Ко. «Так они смогут добиться взаимозачета, чтобы определенный размер компенсации в Украине зачли в те суммы долгов, которые обозначены в судах иностранной юрисдикции. Но вопрос тогда, по сути, будет означать невозможность восстановления справедливости для налогоплательщиков Украины и амнистию для виновников одного из вероятных крупнейших банковских мошенничеств в истории», - подчеркнул один из собеседников НВ Бизнес.
https://nv.ua/biz/finance/antikolomoyskiy-zakon-pochemu-mvf-dolzhen-byt-protiv-privatbank-novosti-ukrainy-50071642.html