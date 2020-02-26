 Минэкоэнерго недовольно зарплатой гендиректора "Укргидроэнерго" в $650 тысяч

Об этом со ссылкой на пресс-службу Минэкоэнерго сообщает БизнесЦензор.

"Минэкоэнерго стало известно, что руководителю ЧАО "Укргидроэнерго" решением Наблюдательного совета в декабре 2019 года было начислено и выплачено более 3 млн грн премии", - говорится в сообщении.

За год сумма полученного вознаграждения чиновника составила более 10 млн. грн - почти $430 тыс без учета заработной платы. При этом заработная плата гендиректора "Укргидроэнерго" с июля 2019 года выросла более чем в три раза, таким образом, общий доход чиновники за год составил $647,8 тыс.

"Сейчас заработная плата руководителя ЧАО "Укргидроэнерго" составляет 781 тыс 960 грн в месяц. Стоит напомнить, что по информации из открытых источников, зарплата президента США Дональда Трампа составляет $400 тыс. в год", - сообщает Минекоенерго.

Минэкоэнерго заявляет, что считает "недопустимым начисление и выплату заоблачных и безосновательных денежных вознаграждений в то время, когда прожиточный минимум в стране по состоянию на 1 января 2020 составляет 2027 грн".

3 февраля 2020 приказом Министра энергетики и защиты окружающей среды Украины были досрочно прекращены полномочия члена набсовета ЧАО "Укргидроэнерго" Валентина Гвоздия и объявлен конкурсный отбор на указанную должность.