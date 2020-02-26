 Министерство цифровой трансформации и Ericsson подписали меморандум о связи 5G

Об этом со ссылкой на пресс-службу министерства сообщает БизнесЦензор.

"Министерство цифровой трансформации и компания Ericsson договорились о консультационной поддержке в сфере фиксированных и мобильных систем связи нового поколения 4G (LTE-Advanced) и 5G", - сообщает министерство.

Меморандум об этом подписали заместитель министра цифровой трансформации Александр Шелест и генеральный директор Ericsson в Украине Ярослав Ницак.

"Ericsson и Минцифры будут изучать и применять в Украине опыт других стран, которые на сегодняшний день являются мировыми лидерами по развитию телекоммуникационной индустрии, а именно Соединенных Штатов Америки, Южной Кореи и Китая", - говорится в сообщении.

Создается совместная рабочая группа, которая будет работать над технической экспертизой в области развития мобильного и фиксированного интернета и обеспечит консультационную и информационную поддержку министерству по вопросам эволюции систем мобильной связи, частотной стратегии и лицензионной политики.

"При подписании меморандума представители Ericsson уже поделились информацией и предоставили некоторые рекомендации", - сообщает министерство.