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Все про:Кабмин (3933) пенсионеры (262) Гончарук_Алексей (259)

 Кабмин одобрил законопроект о повышении надбавок за поздний выход на пенсию (обновлено)

Кабинет министров на заседании в среду, 26 февраля, одобрил законопроект о повышении надбавки за более поздний выход на пенсию отдельным категориям пенсионеров.

Об этом сообщает телеграм-канал премьера Алексея Гончарука, передает БизнесЦензор.

"Правительство предлагает ежемесячно доплачивать более 500 грн за более поздний выход на пенсию отдельным категориям пенсионеров", - сообщил Гончарук.

Как уточнила министр социальной политики Юлия Соколовская, при условии поддержки указанного законопроекта Верховной Радой, средний размер увеличения надбавки составит около 537 грн, передает пресс-служба министерства.

Министр пояснила, что сегодня пенсионным законодательством установлены различные размеры повышения пенсии за более поздний выход на пенсию: они зависят от даты назначения пенсии – до 1 января 2004 года, то есть до начала действия закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", и после этой даты.

"Решение правительства, при условии его поддержки народными депутатами Украины, позволит повысить надбавки 1380 пенсионерам, установить единый подход к определению их размера", – отметила Соколовская.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, его принятие потребует дополнительных расходов из бюджета Пенсионного фонда в сумме 740,6 тыс. грн в месяц.

В Минсоцполитики напомнили, что согласно действовавшему до 2004 года закону "О пенсионном обеспечении" размер надбавки составлял 10% от основного размера пенсии за каждый полный год работы после достижения пенсионного возраста.

В соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" размер пенсии повышается:

на 0,5% – за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста, в случае отсрочки выхода на пенсию на срок до 60 месяцев;

на 0,75% – за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста, в случае отсрочки выхода на пенсию на срок более 60 месяцев.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3177944
 
 
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Кроме бредовых идей, есть что то мало-мальски серьезное в портфеле????
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