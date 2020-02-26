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 На Закарпатье долги за газ превысили 1 миллиард

Незначительное уменьшение задолженности за потребленный газ в Закарпатье наблюдается состоянию на начало февраля 2020 года. В ООО "Закарпатгаз Сбыт" сообщают, что эта цифра, по сравнению с началом прошлого года, уменьшилась на 7% и составляет 1,138 млрд грн.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Закарпатгаз Сбыта" сообщает БизнесЦензор.

Больше всех за газ задолжали жители городов Ужгород, Мукачево, Виноградов и Виноградовского района. В случае просроченной задолженности более 2-3 месяца потребителей отключают от газоснабжения.

"Общая задолженность потребителей, отключенных от газоснабжения, составляет более 42 млн грн. На сегодня их количество составляет 6190 потребителей", - сообщила директор ООО "Закарпатгаз Сбыт" Виктория Томинець.

С начала 2020 отключены от газоснабжения 352 потребителя, задолженность которых составляет 2 млн 641 тыс грн.

"Снижение стоимости газа позволит закарпатцам улучшить состояние расчетов за потребленный газ", - утверждает Томинець.

В феврале стоимость газа для закарпатцев снизилась на 15%. Теперь 1 м куб газа будет стоить 5,005 грн. Речь идет о стоимости самого газа, не считая стоимости его доставки (распределения).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3177942
 
 
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