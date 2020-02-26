 Зеленский подтвердил встречу с Тигипко на фоне новостей о выборе нового премьера. ВИДЕО

Об этом в Twitter сообщила журналист Власта Лазур, сообщает БизнесЦензор.

Журналистка спросила у Зеленского, встречался ли он с Тигипко для обсуждения его кандидатуры на должность премьера Украины.

"Я действительно со многими сейчас людьми веду собеседования, и с господином Тигипко я тоже встречался", - сказал Зеленский. Других подробностей он не назвал.

Я дійсно зустрічався з Тігіпко - Зеленський pic.twitter.com/pSqkaQnZxP — Vlasta Lazur (@LazurVlasta) February 26, 2020

СМИ сообщили со ссылкой на источники о готовящемся назначении Тигипко премьером вместо Алексея Гончарука. По информации СМИ, обсуждалась также кандидатура бизнесмена экс-главы СБУ Валерия Хорошковского.