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 Зеленский подтвердил встречу с Тигипко на фоне новостей о выборе нового премьера. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заявил, что встречался с Сергеем Тигипко на фоне информации в прессе о том, что Украина получит нового премьер-министра.

Об этом в Twitter сообщила журналист Власта Лазур, сообщает БизнесЦензор.

Журналистка спросила у Зеленского, встречался ли он с Тигипко для обсуждения его кандидатуры на должность премьера Украины.

"Я действительно со многими сейчас людьми веду собеседования, и с господином Тигипко я тоже встречался", - сказал Зеленский. Других подробностей он не назвал.

СМИ сообщили со ссылкой на источники о готовящемся назначении Тигипко премьером вместо Алексея Гончарука. По информации СМИ, обсуждалась также кандидатура бизнесмена экс-главы СБУ Валерия Хорошковского.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3177939
 
 
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