 Украина вместе с "Сокар" откроет административный хаб на Чонгаре

Об этом Зеленский заявил во время форума Age of Crimea, сообщает БизнесЦензор.

"Государство вместе с компанией "Сокар" до конца года откроет на Чонгаре большой хаб для обслуживания граждан. Там будет полноценный центр для предоставления административных услуг", - сказал Зеленский.

Также Зеленский заявил, что вместе с президентом Турции Реджепом Эрдоганом они договорились построить 500 квартир для переселенцев из Крыма. "В ближайшие дни турецкая сторона приезжает в Украину, чтобы выбрать участки для строительства", - добавил Зеленский.