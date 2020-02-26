 Дочь экс-президента Узбекистана отдает $686 миллионов за закрытие уголовного дела

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Обращение Каримовой к президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву опубликовано в Instagram на странице ее дочери Иман.

"Я также, ради сохранения семьи и здоровья, при правильных условиях, готова отказаться от любых претензий на денежные средства - единственно оставшиеся у нашей семьи и замороженные в Швейцарии с принятием "упрощенной процедуры закрытия дела", то есть без публичного суда, с передачей в пользу государства $686 млн", - говорится в заявлении Каримовой.

Она также отметила, что уже частично сделала это, отозвав протесты на сумму $131 млн.

"От правильного подхода к этому вопросу может выиграть также государство и средства в достаточно ощутимых объемах могут быть направлены на гуманитарные проекты (медицину, образование и другое)", - отметила дочь первого президента Узбекистана.

Кроме того, в обращении Каримовой говорится, что изъятые активы на общую сумму $1,2 млрд, принадлежащие ей и ее детям, не были засчитаны в счет погашения нанесенного материального ущерба в рамках уголовных дел, возбужденных против нее ранее.

"Верховный суд просто игнорирует любые обращения, несмотря на процедуру. Более того, до сего момента мне не были представлены приговоры судов в отношении меня, и я их никогда не подписывала с ознакомлением", - говорится в заявлении дочери первого президента Узбекистана.

Судебные слушания по очередному уголовному делу в отношении Каримовой начались в Ташкенте 8 января, сообщила ранее пресс-служба Верховного суда республики. Суд проходит в закрытом режиме.

6 декабря со ссылкой на Генпрокуратуру Узбекистана сообщалось о завершении следствия по новому уголовному делу в отношении Каримовой, в рамках которого дочери экс-президента предъявлены обвинения в хищении госсредств, создании организованной преступной группировки и заключении сделок вопреки интересам страны.

В рамках этого уголовного дела ущерб, нанесенный Узбекистану, составляет $173,9 млн.

В 2015 году Каримова была осуждена в Узбекистане по обвинениям в вымогательстве и уклонении от уплаты налогов.

В сообщении надзорного ведомства отмечалось, что Генпрокуратурой и Минюстом Узбекистана проводится совместная работа с такими странами, как США, Швейцария, Франция, Россия и Латвия по вопросу возврата преступно нажитых Каримовой доходов на сумму более $1,3 млрд, по которым также расследуются уголовные дела в отдельных странах. В рамках этой работы от международных структур и граждан поступили сообщения о новых, не охваченных прежними расследованиями преступлениях Каримовой. Это послужило основанием для возбуждения нового уголовного дела по вновь открывшимся обстоятельствам.

В декабре 2017 года министерство финансов США внесло Каримову в санкционный список по "глобальному закону Магнитского". По данным Минфина, Каримова "возглавляла мощный синдикат организованной преступности, который привлекал государственные субъекты к экспроприации бизнеса, монополизировал рынки, запрашивал взятки" и занимался вымогательствами.

Ранее в Instagram дочери Каримовой Иман было опубликовано сообщение о том, что власти Узбекистана могут в очередной раз продлить срок заключения Гульнаре.

Кроме того, Иман Каримова сообщала, что ее ленту в Instagram ведут юристы и ее брат Ислам Каримов-младший, живущий в Лондоне.