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 Регуляторная политика, Макроэкономика
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 Украина введет пошлину на российские стальные тросы и канаты

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) Украины решила ввести на пять лет 50,09%-ную окончательную антидемпинговую пошлину на импорт в Украину из РФ стальной проволоки крученой, тросов, канатов, без покрытия или с оцинкованным покрытием с наибольшим размером поперечного перереза свыше 3 мм (за исключением продукции из корозионностойкой стали).

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как говорится в сообщении МКМТ в газете "Урядовый курьер" от 25 февраля, доставленной подписчикам в среду, решение вступает в силу через 30 дней с момента опубликования.

Согласно публикации, инициатором расследования, начатого в апреле прошлого года, выступило ЧАО "Производственное объединение "Стальканат-Силур", доля которого в общем объеме производства этого товара в Украине превышает 50%.

МКМТ установила, что в 2018 году демпинговая маржа для производителей и экспортеров из РФ составляла 50,09%, а за 2016-2018 годы производственные мощности "Стальканат-Силур" уменьшились на 10,9%, объемы указанного товара на внутреннем рынке сократились на 1,9%, уровень занятости упал на 47,7%.

Ранее Минэкономики отмечало, что в 2018 году существенно (на 29%) выросли объемы импорта тросов и канатов из РФ в Украину, а доля импорта из РФ в общем импорте тросов и канатов выросла на 58%.

"В России такие тросы и канаты, о которых идет речь, производят несколько крупных предприятий: "Северсталь-метиз", Белорецкий металлургический комбинат и Магнитогорский метизно-калибровочный завод. Комиссия считает, что импорт из РФ мог осуществляться по демпинговым ценам. Поэтому МКМТ поручила Минэкономразвития начать и провести антидемпинговое расследование в отношении импорта в Украину", - отмечала в апреле 2019 года советник министра экономразвития Роксолана Пидласа.

Согласно данным Госстата, в 2019 году импорт из РФ продукции по более общему коду УКТВЭД 7312 10 00 00 (под пошлину подпали 7 подкодов) составил 1,48 тыс. тонн на сумму $2,3 млн при общем объеме импорта 5,85 тыс. тонн на $12,38 млн.

В свою очередь экспорт из Украины этой продукции в минувшем году составил 6,34 тыс. тонн на $9,07 млн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3177921
 
   
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Вот Зеля барыга сраный! Торгует на крови! На смертях бабло собирает!
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