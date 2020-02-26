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 Гонконг запустит программу стимулов на $15 миллиардов из-за коронавируса

Администрация Гонконга обнародовала программу стимулирующих мер объемом 120 млрд гонконгских долларов ($15,4 млрд). Цель этих мер - смягчить негативные последствия эпидемии коронавируса Covid-19 для экономики.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Ключевым пунктом программы станут денежные выплаты по 10 000 гонконгских долларов каждому постоянному жителю Гонконга в возрасте 18 лет и старше. Среди стимулов для бизнеса - выделение кредитов под низкую процентную ставку со 100%-ной гарантией правительства на сумму до 2 млн гонконгских долларов, а также 100%-ное снижение ставки налога на прибыль до 20 тыс. гонконгских долларов включительно.

Кроме того, в Гонконге отменят сборы за регистрацию бизнеса и расширят субсидии на оплату электроэнергии и воды, сообщает Bloomberg.

По оценке главы Минфина Пола Чаня, который представил проект бюджета на новый финансовый год, быстрое распространение инфекции "нанесло серьезный удар по экономической активности и настрою бизнеса в Гонконге". В частности он отметил влияние вспышки на рынок труда. Также он сказал, что ее последствия будут учтены в прогнозе правительства по росту экономики в 2020 году (в 2019 году ВВП Гонконга снизился на 1,2%, впервые с 2009 года).

Пока, по словам Чаня, трудно испытывать оптимизм. Существенное увеличение расходов при снижении доходов приведет к скачку дефицита бюджета до рекордных 139,1 млрд гонконгских долларов в следующем фингоду. Дефицит бюджета составит 4,8% ВВП, прогнозирует Чань. По его оценке, экономика Гонконга может снизиться на 1,5% в 2020 году. В лучшем случае экономический подъем достигнет 0,5%, отметил он.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3177900
 
 
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