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 Беларусь может получить от РФ более $60 миллионов компенсации за "грязную" нефть

Минск может получить от России около $61 млн компенсации за убытки из-за форс-мажора с "грязной нефтью" в нефтепроводе "Транснефти" "Дружба", заявили в концерне "Белнефтехим".

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Там напомнили, что эта сумма рассчитана исходя из цены, по которой Москва рассчиталась с другими странами, - $15 за баррель, а по протоколу Мозырский НПЗ переработал 563 000 тонн "грязной" нефти.

25 февраля зампредседателя "Белнефтехима" Владимир Сизов заявил, что стороны подписали протокол о компенсации издержек Минска из расчета $15 за баррель. В тот же день глава МИД Беларуси Владимир Макей отмечал, что из-за форс-мажора с грязной нефтью и из-за российских ограничений на вывоз нефтепродуктов белорусский экспорт соответствующей продукции в 2019 году снизился на $2 млрд 55 млн.

В апреле 2019 года Беларусь обнаружила в нефтепроводе "Дружба" некондиционную нефть с повышенным содержанием хлорорганики. Поставки и транзит нефти были приостановлены до тех пор, пока грязную нефть не вытеснили из трубопровода. Из-за этого снизились доходы белорусского оператора нефтепровода, а белорусские НПЗ недополучили нефть. Минск не раз требовал финансовой компенсации издержек.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3177897
 
 
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