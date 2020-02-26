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Все про:Россия (4406) санкции (1345) Трамп (443)

 Трамп продлил санкции против РФ за Украину

Президент США Дональд Трамп продлил на год действие указов, предусматривающих ряд санкций, введенных ранее в отношении России в связи с ситуацией в Украине.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Действия и политика, о которых говорится в этих указах, по-прежнему представляют собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов. По этой причине чрезвычайное положение в стране, объявленное 6 марта 2014 года, и меры, принятые в этот день, 16 марта 2014 года, 20 марта 2014 года, 19 декабря 2014 года и 20 сентября 2018 года, чтобы справиться с этой чрезвычайной ситуацией, должны продолжать действовать после 6 марта 2020 года. Поэтому (...) я продлеваю на год национальное чрезвычайное положение, объявленное в указе 13660", - говорится в документе, опубликованном Белым домом.

Санкции против России по ситуации в Украине были введены администрацией президента Барака Обамы в 2014 году. Первые санкции вступили в силу 6 марта 2014 года, позже - 16 марта, 20 марта и 19 декабря того же года - санкции расширялись.

С момента введения санкций они ежегодно продлеваются на 12 месяцев.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3177888
 
 
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