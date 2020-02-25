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 В России загорелся магистральный газопровод "Газпрома". ВИДЕО

Магистральный газопровод "Ямбург - Елец-2", принадлежащий "Газпрому", загорелся в Горнозаводском городском округе Пермского края.

Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС России по региону, передает БизнесЦензор со ссылкой на РБК.

В ведомстве уточнили, что возгорание газа произошло 25 февраля в 21:15 по местному времени (18:15 по Киевскому времени).

По данным компании "Газпром трансгаз Чайковский", ситуация находится под контролем, угрозы населению нет.

Запрещенные в Украине российские пропагандистские агентства "РИА Новости" и ТАСС со ссылкой на представителей экстренных служб сообщают, что прорыв трубопровода "Ямбург-Елец-2" был зафиксирован в 12 км от поселка Средняя Усьва, расположенного на северо-западе региона.

Как сообщает Интерфакс, аварийный участок газопровода перекрыт.

"Произошел прорыв магистрального газопровода "Ямбург-Елец-2". Взмыл огненный факел, происходит выгорание газа", - сказал источник агентства.

Это первая авария на магистральных объектах "Газпрома" в 2020 году.

"Примечательно, что с момента предыдущей аварии на газопроводе (в июле 2019 года) прошло непривычно долгое для подобной статистики время - почти семь месяцев", - отмечает Интерфакс.

Всего за 2019 год агентство насчитало семь аварий на магистралях российской газовой монополии.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3177843
 
   
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кацапьё, срань лапотная, вы, кажется, что-то вякали о состоянии украинской трубы, не?
вякали неоднократно. от же ж сволота кацапо-ординська.))
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