 Совместное предприятие Ахметова и Коломойского выплатит 150 миллионов дивидендов

Такое решение содержится в повестке дня внеочередного общего собрания акционеров, назначенного на 27 марта, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Инициатором проведения собрания является компания Quarex Limited, владеющая более 10% акций ПАО.

Акционерам также предлагается направить в резервный фонд компании 50,64 тыс. грн.

Кроме того, предлагается утвердить результаты работы ПАО за пять лет.

По данным госреестра, собственниками ПАО ППО "Кривбассвзрывпром" указаны кипрские компании Quartex Limited (46,58%) и Quartex LTD (46,58%), а конечными бенефициарами – Ринат Ахметов и Игорь Коломойский.

Как указано на сайте предприятия, ПАО "ППП "Кривбассвзрывпром" основано в 1969 году и является одним из крупнейших предприятий по ведению специальных взрывных работ.

В технологическую цепочку производственного процесса ПАО "ППП "Кривбассвзрывпром" входит: хранение, переработка, изготовление взрывчатых веществ с использованием смесительно-зарядных машин нового поколения, транспортировка и непосредственное производство массовых взрывов скважинных зарядов.