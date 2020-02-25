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Все про:Ахметов (950) Коломойский (1060) дивиденды (257)

 Совместное предприятие Ахметова и Коломойского выплатит 150 миллионов дивидендов

Акционеры ПАО "Промышленно-производственное объединение "Кривбассвзрывпром" планируют направить на выплату дивидендов 150,34 млн грн из чистой прибыли за 2013-2017 годы.

Такое решение содержится в повестке дня внеочередного общего собрания акционеров, назначенного на 27 марта, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Инициатором проведения собрания является компания Quarex Limited, владеющая более 10% акций ПАО.

Акционерам также предлагается направить в резервный фонд компании 50,64 тыс. грн.

Кроме того, предлагается утвердить результаты работы ПАО за пять лет.

По данным госреестра, собственниками ПАО ППО "Кривбассвзрывпром" указаны кипрские компании Quartex Limited (46,58%) и Quartex LTD (46,58%), а конечными бенефициарами – Ринат Ахметов и Игорь Коломойский.

Как указано на сайте предприятия, ПАО "ППП "Кривбассвзрывпром" основано в 1969 году и является одним из крупнейших предприятий по ведению специальных взрывных работ.

В технологическую цепочку производственного процесса ПАО "ППП "Кривбассвзрывпром" входит: хранение, переработка, изготовление взрывчатых веществ с использованием смесительно-зарядных машин нового поколения, транспортировка и непосредственное производство массовых взрывов скважинных зарядов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3177828
 
 
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