 Владеющая двумя фабриками в Украине Mondelez покупает канадскую компанию за $1,2 миллиарда

По данным Bloomberg, покупка канадской компании обойдется Mondelez в $1,2 млрд, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Mondelez подтвердила сделку, но не стала раскрывать ее финансовые условия.

Американская компания сообщила, что получает "существенный контроль" над Give & Go, выручка которой в прошлом году составила порядка $500 млн. Команда менеджеров Give & Go сохранит за собой миноритарную долю в компании.

Give&Go производит брауни, капкейки, рулетики с корицей и другую сладкую выпечку под брендом Two-Bite, которую продает в булочных и поставляет в различные магазины.

Кроме того, канадская компания продает имбирные пряничные изделия для украшения дома под брендом Create-A-Treat.

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Mondelez International – один из крупнейших мировых производителей снеков и кондитерских изделий, работающий более чем в 160 странах. Бизнес Mondelez в Украине представлен ЧАО "Монделис Украина".

В состав компании в Украине входят Тростянецкая кондитерская фабрика и дочернее предприятие ООО "Чипсы Люкс".

"Монделис Украина" реализует продукцию под торговыми марками "Корона", Milka, "Ведмедик "Барни", Tuc, "Belvita! Доброе Утро!", "Люкс", Halls, Dirol, Picnic.