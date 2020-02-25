[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.31 26.29
 Корпоративные отношения
  212  0
Все про:Канада (222) покупка (862) шоколад (33)

 Владеющая двумя фабриками в Украине Mondelez покупает канадскую компанию за $1,2 миллиарда

Американская Mondelez International Inc., один из крупнейших мировых производителей снеков и кондитерских изделий, покупает канадского производителя хлебобулочных изделий Give&Go у фонда прямых инвестиций Thomas H. Lee Partners L.P.

По данным Bloomberg, покупка канадской компании обойдется Mondelez в $1,2 млрд, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Mondelez подтвердила сделку, но не стала раскрывать ее финансовые условия.

Американская компания сообщила, что получает "существенный контроль" над Give & Go, выручка которой в прошлом году составила порядка $500 млн. Команда менеджеров Give & Go сохранит за собой миноритарную долю в компании.

Give&Go производит брауни, капкейки, рулетики с корицей и другую сладкую выпечку под брендом Two-Bite, которую продает в булочных и поставляет в различные магазины.

Кроме того, канадская компания продает имбирные пряничные изделия для украшения дома под брендом Create-A-Treat.

Читайте также: Дочерняя компания Mondelez в Украине увеличила прибыль до 450 миллионов

Mondelez International – один из крупнейших мировых производителей снеков и кондитерских изделий, работающий более чем в 160 странах. Бизнес Mondelez в Украине представлен ЧАО "Монделис Украина".

В состав компании в Украине входят Тростянецкая кондитерская фабрика и дочернее предприятие ООО "Чипсы Люкс".

"Монделис Украина" реализует продукцию под торговыми марками "Корона", Milka, "Ведмедик "Барни", Tuc, "Belvita! Доброе Утро!", "Люкс", Halls, Dirol, Picnic.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3177824
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиКорпоративные отношения
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Газ Зеленский Кабмин нефть Новости компаний Россия уголь шахтеры экспорт
 
 
 
 
 
 вверх