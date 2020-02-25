 Пограничники начнут проверять температуру на всех пунктах пропуска со странами ЕС

Об этом глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко заявил во время пребывания в Закарпатье, где с сегодняшнего дня в пункте пропуска "Тиса" осуществляется температурный скрининг граждан, пересекающих границу, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"До конца дня мы такие мероприятия начнем во всех пунктах пропуска украинско-венгерского участка границы, для этого подразделения будут обеспечены всем необходимым. Завтра мы обеспечим словацкий участок, румынский и дальше такие же мероприятия будут проходить по пунктам пропуска украинской-польского участка", – сказал Дейнеко.

Глава Госпогранслужбы подчеркнул, что пограничники сделают все необходимое для того, чтобы лица с видимыми признаками заболевания были обнаружены на границе и беспрепятственно не попали на территорию Украины.

Глава ведомства также призвал граждан с пониманием отнестись к мерам, которые будут введены в пунктах пропуска.

В Госпогранслужбе отметили, что обязательная температурная проверка граждан, прилетающих в Украину из Италии, также начата в аэропортах "Борисполь" и "Киев".

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Как сообщалось, ранее Министерство иностранных дел Украины рекомендовало гражданам временно воздержаться от поездок в пораженные эпидемией нового типа коронавируса (2019-nCoV) провинции итальянских регионов Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт, где есть наибольший риск заражения.

Кроме того, генеральное консульство Украины в Милане с 25 февраля приостанавливает прием граждан и выдачу документов в связи со вспышкой коронавируса 2019-nCov в Италии. Отмечается, что прием граждан будет возобновлен после получения соответствующих рекомендаций от региональных органов власти Ломбардии.

По состоянию на 25 февраля, в результате распространения коронавируса в Италии зафиксировали 7 случаев смерти и более 280 случаев заболевания коронавирусом.