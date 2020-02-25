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 Пограничники начнут проверять температуру на всех пунктах пропуска со странами ЕС

Государственная пограничная служба до конца дня вторника, 25 февраля, введет проверку температуры тела пассажиров (температурный скрининг) на всех автомобильных пунктах пропуска на границе с Венгрией, с 26 февраля – на границе со Словакией, Румынией, Польшей.

Об этом глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко заявил во время пребывания в Закарпатье, где с сегодняшнего дня в пункте пропуска "Тиса" осуществляется температурный скрининг граждан, пересекающих границу, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"До конца дня мы такие мероприятия начнем во всех пунктах пропуска украинско-венгерского участка границы, для этого подразделения будут обеспечены всем необходимым. Завтра мы обеспечим словацкий участок, румынский и дальше такие же мероприятия будут проходить по пунктам пропуска украинской-польского участка", – сказал Дейнеко.

Глава Госпогранслужбы подчеркнул, что пограничники сделают все необходимое для того, чтобы лица с видимыми признаками заболевания были обнаружены на границе и беспрепятственно не попали на территорию Украины.

Глава ведомства также призвал граждан с пониманием отнестись к мерам, которые будут введены в пунктах пропуска.

В Госпогранслужбе отметили, что обязательная температурная проверка граждан, прилетающих в Украину из Италии, также начата в аэропортах "Борисполь" и "Киев".

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Как сообщалось, ранее Министерство иностранных дел Украины рекомендовало гражданам временно воздержаться от поездок в пораженные эпидемией нового типа коронавируса (2019-nCoV) провинции итальянских регионов Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт, где есть наибольший риск заражения.

Кроме того, генеральное консульство Украины в Милане с 25 февраля приостанавливает прием граждан и выдачу документов в связи со вспышкой коронавируса 2019-nCov в Италии. Отмечается, что прием граждан будет возобновлен после получения соответствующих рекомендаций от региональных органов власти Ломбардии.

По состоянию на 25 февраля, в результате распространения коронавируса в Италии зафиксировали 7 случаев смерти и более 280 случаев заболевания коронавирусом.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3177821
 
 
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