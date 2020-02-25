 Всемирный Банк спрогнозировал замедление роста мирового ВВП из-за китайского вируса

Об этом заявил президент ВБ Дэвид Малпасс, выступая на конференции, организованной Национальной ассоциации экономики бизнеса (National Association for Business Economics, NABE). передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Хорошая новость в том, что этот прогноз чуть выше темпов подъема в 2019 году, плохая – в том, что в первом полугодии рост замедлится из-за коронавируса", – сказал Малпасс.

"Стоит отметить, что, даже если темпы глобального экономического подъема достигнут 2,5%, этого будет недостаточно, чтобы реально подстегнуть рост в развивающихся странах", – отметил Малпасс.

По его словам, проблема распространения коронавируса является темой номер один в ВБ.

"Мы ищем пути, как принять ответные меры или сделать ресурсы доступными для развивающихся стран. Мы также очень близко сотрудничаем со Всемирной торговой организацией (ВТО) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), которые находятся на передовой в борьбе с коронавирусом, и у нас в распоряжении есть ряд инструментов, которые ВБ может задействовать в случае пандемии", – заявил Малпасс.

Согласно январскому прогнозу ВБ, темпы глобального экономического роста в 2020 году ускорятся до 2,5% с 2,4% в 2019 году.