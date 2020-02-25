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 Всемирный Банк спрогнозировал замедление роста мирового ВВП из-за китайского вируса

Темпы глобального экономического роста в первом полугодии 2020 года, вероятно, будут ниже 2,5%, прогнозирующихся Всемирным банком на весь текущий год.

Об этом заявил президент ВБ Дэвид Малпасс, выступая на конференции, организованной Национальной ассоциации экономики бизнеса (National Association for Business Economics, NABE). передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Хорошая новость в том, что этот прогноз чуть выше темпов подъема в 2019 году, плохая – в том, что в первом полугодии рост замедлится из-за коронавируса", – сказал Малпасс. 

"Стоит отметить, что, даже если темпы глобального экономического подъема достигнут 2,5%, этого будет недостаточно, чтобы реально подстегнуть рост в развивающихся странах", – отметил Малпасс.

По его словам, проблема распространения коронавируса является темой номер один в ВБ.

"Мы ищем пути, как принять ответные меры или сделать ресурсы доступными для развивающихся стран. Мы также очень близко сотрудничаем со Всемирной торговой организацией (ВТО) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), которые находятся на передовой в борьбе с коронавирусом, и у нас в распоряжении есть ряд инструментов, которые ВБ может задействовать в случае пандемии", – заявил Малпасс.

Согласно январскому прогнозу ВБ, темпы глобального экономического роста в 2020 году ускорятся до 2,5% с 2,4% в 2019 году.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3177819
 
 
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