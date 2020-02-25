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 Минфин сохранил поступления от продажи ОВГЗ на уровне 1,6 миллиарда

Министерство финансов на состоявшемся во вторник, 25 февраля, аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в бюджет 1,6 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина, передает БизнесЦензор.

На аукционе инвесторам были предложены номинированные в гривне государственные облигации со сроком обращения 3 месяца, 1 год, 2 и 7 лет.

По его итогам 3-месячные ОВГЗ были размещены на 209 млн грн, 1-летние ОВГЗ – на 476 млн грн, продажа 2-летних ОВГЗ принесла 687 млн грн, а 7-летних ОВГЗ – 229 млн грн.

Средневзвешенная доходность 3-месячных ОВГЗ составила 9,4%, 1-летних ОВГЗ – 9,9%, 2-летних ОВГЗ – 10%, 7-летних ОВГЗ – 9,95%.

Как сообщалось, Министерство финансов на предыдущем аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 18 февраля привлекло в бюджет 1,53 млрд грн. При этом процентные ставки по ряду ценных бумаг выросли в условиях снижения спроса.

В итоге портфель ОВГЗ в собственности нерезидентов на 21 февраля несколько сократился до 126,73 млрд грн, хотя неделей ранее он превышал 127 млрд грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3177816
 
 
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