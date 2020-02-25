 "Сумыгаз" продолжит обсуждение повышения зарплат газовиков с регулятором

Как сообщает пресс-служба компании, новые тарифы на доставку газа позволят АО "Сумыгаз" увеличить среднюю зарплату на предприятии на 2,6%, но и после этого уровень оплаты труда сотрудников остается ниже среднего по промышленности Сумщины, передает БизнесЦензор.

Так, в последние годы средняя заработная плата, предусмотренная в тарифе АО "Сумыгаз", составляла 5,9 тыс. грн в месяц.

"Впрочем, сотрудники компании получали более высокую оплату труда, так как на предприятии нашли возможность обеспечить средний уровень выплат 8,4 тыс. грн в месяц. Ценя своих работников, было решено повысить заработные платы, потому что сотрудники – это главный приоритет. При этом "Сумыгаз" накапливал долги перед своими контрагентами и поставщиками", – констатируют в компании.

Новые тарифы на распределение позволят в 2020 году пересмотреть действующие заработные платы в сторону повышения. С января средний уровень оплаты труда в АО "Сумыгаз" составляет 8,6 тыс. грн в месяц.

"Впрочем, это не позволяет компании выдерживать конкуренцию за ценные кадры на рынке труда", – отмечается в сообщении.

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Кроме того, поскольку "Сумыгаз" в первую очередь предоставляет сервис, то уровень оплаты труда сказывается на качестве обслуживания клиентов.

Поэтому в газораспределительной компании настаивают, что заработные платы работников должны быть не меньше средней зарплаты по промышленности в Сумской области, которая составляет 9,6 тыс. грн.

"АО "Сумыгаз" продолжит активно отстаивать интересы своих работников и делать все возможное для того, чтобы удерживать лучшие квалифицированные кадры на рынке. Сейчас штат компании укомплектован на 80%. Компания не в состоянии заполнить ряд позиций из-за низкого уровня оплаты труда, предусмотренный тарифом на распределение. Так предприятию постоянно не хватает водителей, электросварщиков, слесарей подземных газопроводов", – подчеркивается в сообщении.

Так, показатель текучести кадров на предприятии составляет 13,6% в год при норме в 8-10% для промышленного сектора.