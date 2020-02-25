 Вспышка вируса приведет к падению спроса на нефтепродукты в Китае на 38%, – CNPC

Об этом сообщил исследовательский институт China National Petroleum Corp (CNPC), передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

По данным источников агентства в торговле и отраслевых аналитиков, чтобы компенсировать потери внутреннего спроса, связанные со вспышкой коронавируса, Китай наращивает экспорт топлива, не сумев предотвратить профицит с помощью сокращения объемов переработки.

По оценкам собеседников агентства, экспорт нефтепродуктов из Китая вырос до уровня, значительно превышающего показатели прошлого года.

"Общий объем экспорта чистых продуктов составляет 156 тыс. тонн в сутки, по сравнению со 139 тыс. тонн за тот же период прошлого года, что на 12% выше в годовом выражении", – отметил Александр Бут, руководитель отдела анализа компании Kpler, специализирующейся на сырьевом рынке.

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Базирующаяся в Пекине консалтинговая компания SIA Energy сообщила, что в первом квартале ждет роста общего объема экспорта нефтепродуктов на 58 тыс. баррелей в сутки, или на 3,9%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Вспышка вируса, которая возникла в центральном промышленном центре Уханя, унесла более 2 600 жизней в Китае и привела к масштабным ограничениям на поездки и транспортировку.

Ограничения на поездки сильнее всего сказались на транспортном топливе, что побудило Китай увеличить объемы экспорта этих видов топлива больше всего, отмечают источники в торговле и аналитики.