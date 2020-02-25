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Все про:Тернополь (38) закупки (1133) автобус (29)

 Власти Тернополя купят в лизинг 20 белорусских автобусов МАЗ за 56 миллионов

Коммунальное предприятие (КП) "Тернопольэлектротранс" заключило договор финансового лизинга с АО КБ "Приватбанк" (Киев) на сумму 56,553 млн грн для приобретения 20 белорусских городских автобусов среднего класса МАЗ-206086.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на информацию портала ProZorro, передает БизнесЦензор.

Ссоответствующий договор заключен 24 февраля. Автобусы должны быть поставлены до 20 марта текущего года. Срок лизинга – три года. Другие подробности договора отсутствуют.

Низкопольный 9-метровый автобус МАЗ-206086 вмещает 72 пассажира (в том числе 27 сидячих мест), оснащен двигателями Mercedes-Benz экологического стандарта Евро-5.

По информации местных СМИ, в настоящее время коммунальные предприятия Тернополя эксплуатируют 24 низкопольных автобуса, еще 15 автобусов город намерен приобрести в рамках программы "Городской общественный транспорт Украины" за средства Европейского инвестиционного банка.

Как сообщалось, в 2019 году "Тернопольэлектротранс" предпринял несколько попыток закупить 100 подержанных автобусов производства стран Евросоюза за 142 млн грн. (в том числе 50 ед. 9-метровых и 50 12-метровых), однако торги так и не достоялись.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3177804
 
 
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