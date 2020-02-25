 Россия потратит $1,5 миллиарда на строительство дороги к мосту в оккупированный Крым

21 февраля был объявлен конкурс на проектирование и строительство первого участка автомагистрали от Краснодара до Керченского моста длиной 68 км за 59 млрд руб., передает БизнесЦензор со ссылкой на Ведомости.

Согласно данным на российском сайте госзакупок, контракт планируется заключить до конца марта. Стоимость всей трассы протяженностью 119 км оценивается почти в 100 млрд руб.

Как отмечает издание, еще осенью 2016 года российский президент Владимир Путин поручил определить маршрут до строившегося тогда Керченского моста. Изначально речь шла о реконструкции существующих дорог, а не о новой трассе, которая пройдет вне городов и населенных пунктов.

Как сообщалось, в прошлом году российские чиновники решили, что Керченский мост в оккупированный Крым, на который Россия потратила 228 млрд руб. (без учета подъездных дорог), требует строительства новой дороги в Краснодарском крае.