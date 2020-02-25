 Кабмин сменил временного главу Службы морского и речного транспорта

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №153-р от 19 февраля обнародовано на официальном правительственном портале.

Сейчас на сайте Госслужбы морского и речного транспорта и.о. главы указана Юлия Ворона.

Как сообщалось, в декабре 2019 года министр инфраструктуры Владислав Криклий заявлял, что министерство может перезапустить конкурс на должность председателя Госслужбы морского и речного транспорта, поскольку глава министерства "не совсем уверен в прозрачности намерений участников конкурса".

Напомним, Кабинет министров на заседании 19 октября 2019 года уволил Дмитрия Петренко с должности председателя Государственной службы морского и речного транспорта, Дмитрия Баринова – с должности первого заместителя главы и Дмитрия Балибердина – с должности заместителя главы Госслужбы морречтранспорта.

При этом правительство назначило на должность первого замглавы Госслужбы морречтранспорта Николая Божко, ранее занимавшего должность первого замглавы Госагентства инфраструктурных проектов.