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 Кабмин сменил временного главу Службы морского и речного транспорта

Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности председателя Государственной службы морского и речного транспорта директора департамента государственного надзора и контроля за безопасностью на морском и речном транспорте указанной службы Сергея Звягинцева.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №153-р от 19 февраля обнародовано на официальном правительственном портале.

Сейчас на сайте Госслужбы морского и речного транспорта и.о. главы указана Юлия Ворона.

Как сообщалось, в декабре 2019 года министр инфраструктуры Владислав Криклий заявлял, что министерство может перезапустить конкурс на должность председателя Госслужбы морского и речного транспорта, поскольку глава министерства "не совсем уверен в прозрачности намерений участников конкурса".

Напомним, Кабинет министров на заседании 19 октября 2019 года уволил Дмитрия Петренко с должности председателя Государственной службы морского и речного транспорта, Дмитрия Баринова – с должности первого заместителя главы и Дмитрия Балибердина – с должности заместителя главы Госслужбы морречтранспорта.

При этом правительство назначило на должность первого замглавы Госслужбы морречтранспорта Николая Божко, ранее занимавшего должность первого замглавы Госагентства инфраструктурных проектов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3177797
 
 
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