 Всемирный банк рекомендовал упорядочить собственность на землю в портах

Об этом говорится в сообщении АМПУ, передает БизнесЦензор.

Авторы основательно проанализировали мировой опыт преобразований механизмов портового менеджмента, а также украинские реалии, и пришли к выводу, что в процессе дальнейшего реформирования портовой отрасли Администрации морских портов Украины целесообразно обеспечить приближение к модели управления "порт-лендлорд".

Исследование содержит характеристику отечественной портовой отрасли, Украины как морской державы, которая имеет системное значение для остального мира как поставщик основных продовольственных товаров, продукции ГМК и в последнее время как импортер и экспортер контейнерных грузов.

Значительное внимание уделено опыту реализации модели "порт-лендлорд" в разных странах мира и ее контекстуализированому внедрению в Украине. При рассмотрении международного опыта получения портовыми администрациями более устойчивого контроля над портовыми территориями рассмотрены реальные практики управления земельными ресурсами в портах в "новых" странах-членах ЕС из Восточной Европы, которые имели во многом схожие с Украиной исходные условия в начале реформы: Румыния, Болгария, Словения, Польша, Хорватия, страны Балтии.

В то же время аналитики Всемирного банка отмечают, что текущая ситуация в украинских портах не укладывается ни в одну из четырех классических моделей управления портовой отраслью. На примере порта "Пивденный" эксперты проиллюстрировали фрагментированность землевладения и землепользования в морских портах (распределено между органами местной власти, областными государственными администрациями, частными субъектами).

"Для привлечения новых инвестиций и реализации масштабных проектов по развитию портовой инфраструктуры необходимо упорядочить земельные правоотношения в портах", - отмечают эксперты.

Возможности для консолидации контроля над землевладением и землепользованием представлены в рамках законодательства Украины в разрезе возможных форм и правовых аспектов, связанных с планированием и развитием портовых территорий.

Заключительный раздел исследования содержит анализ возможных путей реформирования портовой отрасли Украины и, в частности, портов стратегического значения, а также корпоратизации АМПУ с целью повышения эффективности управления украинскими морскими портами.

Преодоление фундаментальных недостатков в современном управлении портовой отраслью в Украине путем реформирования является непростой задачей.

"Вместе с тем это создаст уникальную возможность для Украины: воспользовавшись мировым опытом, разработать индивидуальную, современную форму управления морскими портами", - заключают авторы исследования.