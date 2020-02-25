 Нацкомиссия предупредила о создании мошеннического банка

Об этом говорится в сообщении на сайте НКЦБФР, передает БизнесЦензор.

"Комиссия считает, что информация, которая размещена по ссылке https://unb.name является мошенничеством, несет угрозу введения в заблуждение граждан, создает риски утраты ими средств из-за финансовой и инвестиционной неосведомленности. Информация о потенциально противоправной деятельности на территории нашей страны направлена в правоохранительные органы ", – сказано в сообщении.

НКЦБФР обращает внимание, что в государственном реестре банков такое учреждение отсутствует, тогда как согласно законодательству банком может называться только юрлицо, которое имеет банковскую лицензию.

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Кроме того, на веб-сайте проекта отсутствует информация о юрлице и об основаниях предоставления им инвестиционных услуг, а соответствующие ссылки, по которым должна находиться эта информация, не работают.

НКЦБФР также отмечает, что на сайте проекта также не работает функция оплаты банковской картой, таким образом, доступные пользователю варианты оплаты через электронные кошельки не позволяют отследить и установить получателя.