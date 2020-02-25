 Каждый четвертый рейс в Европе в январе вылетал раньше расписания

Об этом говорится в обнародованной Европейской организацией по безопасности аэронавигации (Евроконтроль) статистике, передает БизнесЦензор со ссылкой на avianews.com.

1,1% вылетов выполнены раньше расписания на более чем 15 минут, 24,8% - с опережением на 5-15 минут.

В рамках 5-минутного отклонения от графика вылетели 41,3% самолетов.

Опоздание на 5-15 минут Евроконтроль зафиксировал у 18% рейсов. На 16-30 минут опоздали 7,7% рейсов, на 31-60 минут - 4,5% рейсов, более чем на 60 минут - 2,6% рейсов.

Среднее время опоздания на вылет в январе 2020 года составило 8,7 минут. Всего за первый месяц 2020 года 43 страны, входящие в Европейскую конференцию гражданской авиации (ECAC) обслужили 783 203 рейса, что на 0,5% меньше, чем в январе 2019 года.