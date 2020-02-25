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Все про:увольнение (412) Минэкономразвития (999) Государственное агентство инвестиций и управления инвестиционными проектами (1) Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства (14)

 Минэкономики сменило главу Инвестиционного учреждения

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства уволило Владимира Ставнюка с должности руководителя Государственного инвестиционно-финансового кредитного учреждения (ГИФКУ), исполняющим обязанности главы агентства назначен Сергей Шкураков.

Как сообщает пресс-служба министерства, в ближайшее время планируется объявить конкурс на эту должность, передает БизнесЦензор.

В Минэкономики также раскритиковали модель работы ГИФКУ,

"Мы осуществим реформу деятельности Государственного инновационного финансово-кредитного учреждения. Этот орган будет осуществлять реализацию политики, которую разрабатывает министерство, а не выдавать ссуды отдельным компаниям – с этим лучше справятся банки", – заявили в министерстве.

Напомним, Государственное инновационное финансово-кредитное учреждение было создано с целью осуществления финансовой поддержки инновационной деятельности субъектов хозяйствования разных форм собственности, а также привлечение отечественных и иностранных инвестиций для развития реального сектора экономики, повышения отечественного потенциала по экспорту продукции, производимой на предприятиях отраслей национальной экономики , защиты и поддержки национального товаропроизводителя.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3177780
 
 
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