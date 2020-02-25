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 Минэкономики планирует получить от "малой приватизации" $5 миллиардов

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценивает возможные поступления от "малой приватизации" в $5 млрд.

Об этом заместитель министра Павел Кухта заявил в ходе "Форума реформ", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сейчас мы собираем последнюю волну предприятий, которые нужно передать Фонду госимущество для приватизации. Это около 300 предприятий, после чего там будет около тысячи предприятий", – сказал Кухта.

По словам заместителя министра, балансовая стоимость этих предприятий будет составлять около $3 млрд.

"Учитывая нынешние коэффициенты роста стоимости, которые мы видим по "Прозорро.Продажи"... Это будет около $5 млрд просто от приватизации. Плюс дополнительные инвестиции в модернизацию этих предприятий. От 10% до 20% kpi от общих $50 млрд, которые нужны для 40% роста ВВП, можно обеспечить за счет этой приватизации", – отметил Кухта.

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Как сообщалось, законом о госбюджете на 2020 год план поступления доходов от приватизации государственного имущества установлен в сумме 12 млрд грн.

Согласно государственному бюджету на 2019 год, доходы от приватизации должны были составить 17 млрд грн. По данным Минфина, по итогам трех кварталов поступления от приватизации составили 0,4 млрд грн из предусмотренных в госбюджете на 2019 год 17,1 млрд грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3177777
 
 
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