[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.31 26.28
 Энергетика, Макроэкономика
  372  0
Все про:нефть (2707) прогноз (649) цены (1251) МЭА (21)

 МЭА спрогнозировало замедление роста спроса на нефть до минимума за 10 лет

Прогноз роста мирового спроса на нефть Международного энергетического агентства опустился до минимума за 10 лет.

Об этом сообщил глава МЭА Фатих Бироль, допустив дальнейшее снижение из-за воздействия вспышки коронавируса, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

"Мы без сомнения ждем самого низкого роста спроса на нефть за последние 10 лет и, возможно, нам придется пересмотреть его (прогноз) в сторону снижения", - сказал Бироль на энергетической конференции в Лондоне.

Ранее в феврале МЭА спрогнозировало, что спрос сократится на 435 тыс. баррелей в сутки в первом квартале, что станет первым квартальным снижением со времен финансового кризиса.

В целом на 2020 год МЭА понизило прогноз роста мирового спроса на 365 тыс. баррелей в сутки, до 825 тыс. баррелей в сутки.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3177774
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиЭнергетика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Газ Зеленский Китай назначение нефть Россия уголь шахтеры экспорт
 
 
 
 
 
 вверх