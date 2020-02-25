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 "Метинвест" Ахметова готовится купить комбинат ИСД в Польше (обновлено)

"Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского запросил мнение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) о необходимости получения разрешений на опосредованное приобретение компанией "Metinvest B.V." (Нидерланды) активов в виде целостного имущественного комплекса компании ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o. w upadłości (Польша).

Как передает БизнесЦензор, соответствующий вопрос содержится в повестке заседания АМКУ, запланированного на 27 февраля.

АМКУ на заседании планирует предоставить предварительные выводы об отсутствии необходимости получения разрешения для совершения указанной сделки.

Как отмечается в сообщении, комплекс ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o. w upadłości обеспечивает хозяйственную деятельность по производству и реализации стальных полуфабрикатов, плоского горячекатаного проката и стальных конструкций из плоского горячекатаного проката.

В свою очередь в "Метинвесте" заявили, что группа рассматривает участие в тендере по продаже активов находящегося в процессе банкротства польского завода Huta Częstochowa, передает Интерфакс-Украина.

"Пока тендер не объявлен. Ориентировочно он состоится в августе-сентябре 2020 года. Его стартовая цена и условия неизвестны. Получение разрешений у антимонопольных органов – обычная практика подготовки к таким тендерам, которую обязаны пройти все потенциальные участники. Первым шагом "Метинвеста" стало обращение в Антимонопольный комитет Украины с вопросом о необходимости или об отсутствии необходимости получения предварительного разрешения АМКУ", – пояснили в группе "Метинвест".

В сентябре прошлого года глава правления ISD Polska Константин Литвинов отмечал, что корпорация "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД) рассматривает группу "Метинвест" как наиболее приемлемый вариант для находящегося в процессе банкротства металлургического комбината Huta Stali Czestochowa.

При этом Литвинов не уточнил новые обстоятельства и требования для потенциальных инвесторов меткомбината, но отметил, что "Метинвест" давно интересуется им.

"Они давно интересовались предприятием, были у нас, проводили дью-дилижанс, поэтому они имеют полное представление о ситуации", – отмечал глава ISD Polska, не уточнив, проводились ли дополнительные переговоры по данной теме с "Метинвестом".

"Метинвест" уже владеет металлургическими заводами Metinvest Trametal и Ferriera Valsider в Италии, и перекатным заводом "Promet Steel" в Болгарии.

Напомним, ИСД подписала договор купли-продажи меткомбината Huta Stali Czestochowa в начале июля 2005 года. Проектная мощность листопрокатного производства – около 1 млн тонн в год. Основными потребителями ранее являлись польские судоверфи.

Контрольный пакет акций ИСД принадлежит российской госкорпорации ВЭБ.РФ. Владельцами еще 49,9% акций ИСД считаются украинские предприниматели Сергей Тарута и Олег Мкртчан, который был арестован в Москве и пригорворен к 9 годам колониипо обвинению в хищении 85 млрд руб. при реализации контракта с российским ВЭБом.

По словам Таруты, ВЭБ.РФ добился ареста пакетов акций миноритарных акционеров.

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Как сообщалось, в июле 2017 года гендиректором Днепровского металлургического комбината (ДМК), входящего в корпорацию "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД), назначен бывший генеральный директор ЧАО "Енакиевский металлургический завод" (ЕМЗ), входящего в группу "Метинвест", Александр Подкорытов.

В конце того же года нидерландская Metinvest B.V., материнская компания горно-металлургической группы "Метинвест", начала перепродажу части металлопродукции Днепровского металлургического комбината (ДМК), входящего в корпорацию "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД), получаемого в счет погашения задолженности предприятия за железорудное сырье.

В конце 2016 года "Метинвест" Рината Ахметова завил, что добился судебных решений о взыскании с предприятий, входящих в ИСД задолженности и штрафных санкций на общую сумму более 9,7 млрд грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3177770
 
 
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 Топ комментарии
 
Ахметов а особенно его партнер Новинский это враги Украины наравне с Мертвечуком.
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Бравоо!!! "Метинвест" Ахметова покупает металлургический комбинат ИСД в Польше - Цензор.НЕТ 607 Вот куда пошли наши инвестиции, дотации и зеленые тарифы. Вот где рабочие места он организовывает и подымает економику. А вы дебилы дальше ждите инвесторов в Украину...
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Нидерландская компания покупает польский завод... При чем тут антимонопольный комитет Украины???
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Ахметов а особенно его партнер Новинский это враги Украины наравне с Мертвечуком.
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И они прекрасно себя чувствовали при Порошенко. Занимались бизнесом, ездили в Москву на консультации, покупали украинские телеканалы, превращая их в "рупоры" вражеской пропаганды.
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Бравоо!!! "Метинвест" Ахметова покупает металлургический комбинат ИСД в Польше - Цензор.НЕТ 607 Вот куда пошли наши инвестиции, дотации и зеленые тарифы. Вот где рабочие места он организовывает и подымает економику. А вы дебилы дальше ждите инвесторов в Украину...
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А ему еще намереваются "впарить" наши неприбыльные шахты. Нашли лоха!
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Звісно інвестор буде інвестувати туди, де більш привабливі умови для бізнесу.
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Ну тут вы вполне можете ошибаться. Дело в том, что убыточные шахты могут быть прибыльней неубыточных. Если не верите, то посмотрите сколько Украина потратила за время независимости на датирование угольной отрасли...
Так шо тут смотря как схему построить...
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Навіщо інвестувати в Україну, коли тут відверто вороже ставлення до бізнесу. До будь-якого. Це країна люмпенів, споживачів халяви... Зелебобіків.
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Нидерландская компания покупает польский завод... При чем тут антимонопольный комитет Украины???
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Пускай продадут всю Украину Ахметову "Метинвест" Ахметова готовится купить металлургический комбинат ИСД в Польше - Цензор.НЕТ 7225 так как он купил 220 милионов острова .....ну почему нет..... "Метинвест" Ахметова готовится купить металлургический комбинат ИСД в Польше - Цензор.НЕТ 7225
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Этого шакала давно арестовывать нужно пока с конфискацией активов по всему миру!
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Там 100 статей можно с ходу применить даже глубоко не копая. От финансирования терроризма, сепаратизм до хищение бюджетных средств и неуплата налогов в особо крупных размерах. В США ему бы минимум 300 лет тюрьмы дали
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Ринат Леонидович- наш благодетель- говорят жители восточной Украины.
Но он занимается благотворительностью для того,чтоб избежать суда.
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Не горячитесь. Бизнесы Ахметова всегда заточены на выжимании последних соков из предприятия. Они обычно берут проблемное предприятие, сокращают персонал и дожимают из него все. Так, что полякам не позавидуешь.
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Во-первых, Гута - не комбинат. Там ЭСПЦ. Во-вторых, ИСД к этому заводу уже никакого отношения не имеет, в прошлом году предприятие было признано банкротом. А в-третьих, собственный "3600" на "Азовстали" гуляет без загрузки. Нафига еще один "3600", который вообще никогда не загружался, потому, кстати, и обанкротился!
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