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 Азербайджан готов увеличить инвестиции в Украину до $2 миллиардов, – посол

Азербайджанская Республика планирует поднять планку инвестиций в Украину в этом году до $1,5-2 млрд.

Об этом в комментарии Укринформу заявил посол Азербайджана в Украине Азер Худиев, передает БизнесЦензор.

"Мы хотим повысить эту планку (инвестиций) до $1,5-2 млрд в целом. И мы сейчас намерены это сделать с помощью наших двух торговых домов – это хорошие площадки и хорошие экономические возможности, где собираются бизнес-круги Украины и Азербайджана, где обсуждают нужные и конкретные вещи", – сказал Худиев. 

Посол также отметил, что уже достигнуты договоренности между украинскими партнерами "о большем количестве совместных предприятий, созданных на той или иной территории".

"У нас есть намерения сюда инвестировать. И поэтому в связи с этим я недавно говорил с нашим министром экономики. Он будет делать турне "Украина-Беларусь-Молдова". Есть такое указание нашего президента, что в этом регионе надо усилить наши экономические позиции", – добавил Худиев.

Ранее, в декабре, президент Владимир Зеленский пригласил азербайджанские предприятия инвестировать в инфраструктуру, туризм и строительство дорог в Украине и пообещал защищать каждого инвестора.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3177764
 
 
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