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 Кабмин готовит программу кредитов для повышения энергоэффективности предприятий

Министерство энергетики и защиты окружающей среды планирует ввести "зеленые кредиты" для повышения энергоэффективности предприятий.

Об этом заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Алексей Рябчин заявил на "Форуме реформ: на пути в Вильнюс", передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"Планы на 2020 год – введение в пилотном режиме "зеленых кредитов" на поддержку предприятий, ЭСКО-компаний, развитие электромобильной инфраструктуры, аккумуляцию зеленой энергии", – говорится в презентации министерства.

По словам Рябчина, речь также идет об обновлении "теплых кредитов" и внедрении новой программы на 2021-2025 годы.

"Мы хотим стимулировать предприятия быть более энергоэффективными... А один из главных вызовов для нашей энергосистемы, чтобы мы могли сделать зеленый энергетический переход, –обеспечение гибкости энергосистемы", – подчеркнул заместитель министра.

Как сообщалось, Министерство развитие экономики, торговли и сельского хозяйства предлагает в Бюджетной резолюции заложить государственную поддержку на развитие промышленности в 15-17 млрд грн в год с 2021 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3177762
 
 
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