 Внедрение электронного билета в Киеве обошлось в 500 миллионов, – КГГА

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, технологически адаптировано к системе е-билета 100% сети коммунального транспорта: 1326 единиц наземного транспорта и 359 турникетов в метро. Также создано более 4000 мест продажи е-билета.

"Внедрение е-билета стоило столице около 504 млн грн. Поставщиков техники и услуг выбрали в рамках тендера через систему публичных электронных закупок Prozorro. Затраты на 1 единицу транспортного средства в Киеве составляют 206 тыс. грн. Эта сумма меньше по сравнению с аналогичными проектами в других городах Украины. Например, во Львове при общем количестве 638 единиц на 1 единицу транспортного средства потратили 526,6 тыс. грн. А в Харькове, где насчитывается 451 транспортное средство, установка е-билета в одном стоило примерно 411 тыс. грн", – заявляет директор Департамента информационно-коммуникационных технологий Юрий Назаров.

Как сообщалось, с 1 апреля Киев переходит на е-билет для оплаты проезда во всех видах общественного транспорта. Пассажирам предлагают использовать для оплаты проезда проездные билеты нескольких видов, транспортную карту Kyiv Smart Card, одноразовый QR-билет, карточку киевлянина, а также ученический и студенческий е-билеты.