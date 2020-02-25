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 Украина стала крупнейшим экспортером подсолнечного масла и шрота в 2019 году. ИНФОГРАФИКА

Украина по результатам 2019 года заняла первое место в мире по экспорту подсолнечного масла и шрота.

Об этом сообщила ассоциация Украинский клуб аграрного бизнеса в Facebook, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, общая сумма экспорта подсолнечного масла в прошлом году выросла на 4% по сравнению с предыдущим годом – до $4,3 млрд, подсолнечного шрота – на 11%, до $975 млн.

Также Украина в 2019 году заняла второе место в мире по экспорту рапса с показателем $1,3 млрд, увеличив вывоз этой культуры на 27%.

Экспорт украинской кукурузы в 2019 году вырос на 49% – до $5,2 млрд, ячменя – на 4%, до $710 млн, ржи сократился на 75% – до $3,9 млн (по всем культурам – четвертое место), пшеницы увеличился на 22% – до $3,7 млрд (пятое место), сои сократился – на 16%, до $1,2 млрд.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3177748
 
 
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