 Беларусь анонсировала начало поставок нефти через Украину

Об этом заявил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов, передает БизнесЦензор со ссылкой на БЕЛТА.

"Ведется работа по закупке альтернативной нефти с использованием южного маршрута, с украинской территории. Поставки по Одесса - Броды начнутся в ближайшее время, в марте. Объем – несколько танкеров", – рассказал Сизов.

По словам замглавы белорусского концерна, трубопроводная инфраструктура (нефтепровод Одесса - Броды) будет использоваться как самый экономичный, быстрый и надежный транспорт.

При этом Сизов не уточнил, какая именно страна может выступить поставщиком.

"Мы ведем работу по приобретению ресурсов в Черном море. Есть возможность приобретения ресурсов как производства азербайджанской компании, так и производителя из Российской Федерации", – уточнил замглавы "Белнефтехима".

"Объем (поставки по нефтепроводу Одесса - Броды, – ред.) определяем, исходя из остатков ресурсов на НПЗ и факта поставки нефти железнодорожным и трубопроводным транспортом из России", – пояснил Сизов.

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Как сообщалось, ранее Беларусь начала поставлять российскую нефть танкерами через Литву.

После этого президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о прогрессе в переговорах о цене российской нефти для белорусских НПЗ с президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, в январе президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о планах ограничить поставки нефти с российского рынка до 30-40% от потребности, наладив альтернативные поставки через страны Балтии и Украину.

Москва и Минск с конца прошлого года не могут договориться относительно условий поставок российской нефти на белорусские НПЗ. Это привело к тому, что экспорт нефти из РФ на НПЗ Белоруссии был приостановлен с 1 по 4 января.

По словам президента Беларуси Александра Лукашенко, Россия предлагает покупать свою нефть по ценам выше мировых, с чем Беларусь не согласна.

С 4 января экспорт нефти в Беларусь возобновили подконтрольные бизнесмену Михаилу Гуцериеву компании "Русснефть" и "Нефтиса". Однако планируемый ими объем поставок может обеспечить лишь половину загрузки белорусских Новополоцкого и Мозырского НПЗ, ежемесячно потребляющих около 1,5 миллиона тонн российской нефти.